Происшествия 12 декабря 2025 08:16

При атаке украинских БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки

В результате атаки украинских беспилотников на жилой дом в Твери пострадали люди. Как отметил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в своем телеграм-канале, сейчас идет эвакуация жильцов.

В больницы доставили шесть взрослых и одного ребенка. В пункте временного размещения сейчас находятся 22 человека, среди них пятеро детей.

На месте ЧП развернули оперштаб. Королев поручил оперативно завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жильцов в квартиры или предоставления им временного жилья.

