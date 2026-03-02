news_header_top
СВО 2 марта 2026 09:08

При атаке украинских беспилотников по Новороссийску пострадали пять человек

Пять человек пострадали при атаке украинских беспилотников по Новороссийску, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации», – написал он в Телеграм-канале.

Также, предварительно, повреждены детский сад, восемь многоквартирных и девять частных домов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

#атака БПЛА
