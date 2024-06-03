При атаке Израиля по окрестностям Алеппо погибли несколько человек

В результате израильской атаки на окрестности города Алеппо погибли несколько человек. Об этом со ссылкой на министерство обороны Сирии сообщает РИА Новости.

«Приблизительно в 00.20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Алеппо», – говорится в сообщении.

В результате несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб.