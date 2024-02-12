При атаке Израиля на город Рафах в секторе Газа погибли 100 человек

Число погибших после массированного удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа у границы с Египтом, возросло до 100. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в результате погибли 100 человек, еще 230 получили ранения, большинство из которых — женщины и дети.

Представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади в интервью телеканала рассказал, что угрозы оккупационного премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении Рафаха отчасти направлены на то, чтобы «заставить сопротивление отказаться от своих условий».

Это произошло после того, как премьер-министр оккупационного правительства Биньямин Нетаньяху объявил на пресс-конференции, что дал Армии Израиля переместиться в провинцию Рафах и два пункта в центральной части сектора Газа.