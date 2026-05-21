Происшествия 21 мая 2026 19:57

При атаке БПЛА на тепловоз в Брянской области погибли три человека

В Брянской области ВСУ атаковали тепловоз с помощью БПЛА. Погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на РЖД.

«Сегодня на станции Унеча в Брянской области под атаку БПЛА попал маневровый тепловоз. Погибли наши товарищи: машинист Евгений Кожанов 1976 г. р., помощник машиниста Вячеслав Харитончик (отец) 1978 г. р., осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик (сын) 2007 г. р.», – сообщили в пресс-службе РЖД.

Семьям будет оказана вся необходимая поддержка, отметили в холдинге.

