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Происшествия 13 августа 2026 18:49

При атаке БПЛА на Нижнекамск 10 августа пострадал один гражданин Турции

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Во время беспилотной атаки на Нижнекамск 10 августа получил ранения один гражданин Турции. Об этом сообщает пресс-служба БСМП Челнов, куда был госпитализирован пострадавший.

«Мужчина бодр, его состояние удовлетворительное, но о выписке пока говорить рано. Врачи проводят дополнительные обследования и продолжают контролировать его состояние», – рассказали о состоянии пострадавшего в БСМП.

Делегация турецкого посольства прибыла, чтобы поддержать земляка. Отдельно дипломаты выразили соболезнование в связи с трагедией.

#БСМП Набережных Челнов #атака БПЛА
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