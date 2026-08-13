При атаке БПЛА на Нижнекамск 10 августа пострадал один гражданин Турции

Во время беспилотной атаки на Нижнекамск 10 августа получил ранения один гражданин Турции. Об этом сообщает пресс-служба БСМП Челнов, куда был госпитализирован пострадавший.

«Мужчина бодр, его состояние удовлетворительное, но о выписке пока говорить рано. Врачи проводят дополнительные обследования и продолжают контролировать его состояние», – рассказали о состоянии пострадавшего в БСМП.

Делегация турецкого посольства прибыла, чтобы поддержать земляка. Отдельно дипломаты выразили соболезнование в связи с трагедией.