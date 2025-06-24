При атаке беспилотника в Подмосковье пострадали два человека

Фото: t.me/vorobiev_live

В подмосковном Красногорске, где беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека, в том числе беременная женщина, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«Из здания эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Все люди самостоятельно вышли из дома. Пострадало два человека — 34-летний мужчина получил осколочные раны на руках и ногах. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе», – написал он.

По данным Минобороны, российская ПВО уничтожила за ночь 20 украинских дронов. Над Курской областью сбиты 14 БПЛА, два – над Московским регионом, по одному – над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.