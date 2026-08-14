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Происшествия 14 августа 2026 08:58

При атаках БПЛА на Белгородскую область погиб человек, еще 10 — пострадали

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Во время атаки БПЛА на Белгородскую область за последние сутки погиб человек, еще 10 — пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 135 беспилотников сбиты и подавлены. К большому сожалению, не обошлось без потерь. При террористическом ударе со стороны ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель», — написал Шуваев в соцсетях.

Он также добавил, что пострадали 10 человек в различных округах региона. Четверо из них остаются в больницах, им оказывается вся необходимая медпомощь.

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