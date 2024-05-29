При Актанышском технологическом техникуме открыли «Аллею Героев»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском технологическом техникуме открылась «Аллея Героев» в честь бывших студентов, погибших при защите нашего Отечества. Увековечили память Раиля Надриева, Ильнура Карамова, Ильдара Хусниярова, Айназа Арсланова, Фаниса Латыпова.

Их подвиг был высоко оценен Правительством России, все они награждены орденами Мужества посмертно.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Событие состоялось при участии главы района Ленара Зарипова, родителей, родственников героев, лидеров организаций афганцев, ветеранов чеченской войны, бойцов СВО, пришедших в отпуск, студентов техникума, кадетов.

Директор техникума Ландыш Шамсунова поблагодарила родителей, воспитавших отважных сыновей. Мужчины, чьи фотографии представлены на «Аллее Героев», станут для сегодняшних студентов примером патриотизма, любви к Родине, преданности ей. Шамсунова выразила огромную благодарность жителям района, оказавшим помощь в возведении аллеи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Эти ребята защищали страну от сторонников неонацизма. Когда-то они поступили в учебное заведение, чтобы получить профессию. Техникум дал им знания, воспитание, жизненный опыт и направил их во взрослую жизнь. Коллектив учебного заведения по праву гордится их подвигами», — отметила руководитель.

Глава Актанышского района Ленар Зарипов, обращаясь к бойцам, присутствующим на торжественном мероприятии, сказал: «Вы — мои друзья, потому что я могу опереться на вас в любое время. Спасибо вам за то, что вы, не убегая, пошли защищать наш мир на полях сражений. Большое спасибо родителям за то, что вырастили отважных сыновей! Пусть Бог поможет вам пережить эти тяжелые страдания. Вместе мы преодолеем все трудности», — отметил глава.

В честь героев в школах района установлены доски памяти. Технологический техникум одним из первых открыл «Аллею Героев».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Аллею героев мы создадим и в районе. Она должна быть видна издалека, рассказывать о подвигах наших земляков. Хотелось бы, чтобы стенды на Аллее не пополнялись, чтобы наши ребята вернулись живыми и с победой», — заключил глава.

Родители поблагодарили руководство района, техникума за увековечение имен своих сыновей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Мой сын тоже писал по телефону, что вернется к весне. Я горжусь им, он был храбрым человеком. После двух лет службы в армии работал, жил мирной жизнью, строил планы на будущее. Когда началась СВО, ушел по собственному желанию. Я ждала сына, и мне казалось, что он вернется, как эти ребята. Большое спасибо вам за то, что создали аллею в память о наших сыновьях, поместив их имена и фотографии. Желаю терпения родителям, женам, детям тех, кто не смог вернуться», — сказала мама Ильдара Хусниярова Разиля.

Руководство техникума вручило семьям благодарственные письма.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.