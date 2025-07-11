Президиум Совета законодателей обсудил психологическую помощь бойцам и их трудоустройство

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Москве состоялось заседание президиума Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ. Его участники обсудили поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также создание преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Провели мероприятие первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. По видеосвязи к заседанию присоединился Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Ирина Яровая сначала заметила, что в целом перечень мер поддержки участников спецоперации законодательно сформирован и теперь важно донастроить проактивный формат их предоставления. По ее словам, необходим единый стандарт оказания помощи, предполагающий создание сети региональных центров нового поколения. Последние должны будут сами выходить на бойцов и членов их семей и предлагать им конкретные формы поддержки.

Вице-спикер Госдумы предложила на федеральном уровне создать пул высококвалифицированных психологов и предусмотреть возможность дистанционного получения психолого-психотерапевтической помощи участниками спецоперации и членами их семей.

«Предлагаем создать пул высококвалифицированных специалистов на федеральном уровне с тем, чтобы через региональный Минздрав сформировать дистанционный формат консультирования», – пояснила она.

Говоря о трудоустройстве участников СВО на государственную и муниципальную службу, Яровая констатировала, что предъявляемые к ним требования о наличии стажа часто невыполнимы. Поэтому, убеждена она, необходимо выработать новые форматы. Кроме того, политик обратилась к регионам с предложением тоже обратить внимание на требования, устанавливаемые к муниципальным служащим, так как именно субъекты Федерации утверждают эти критерии.

Андрей Яцкин в свою очередь заметил, что законодательная работа, в том числе и в регионах, должна быть настроена так, чтобы адресно довести до каждого участника спецоперации и члена его семьи помощь и поддержку государства. Он напомнил, что в Совете Федерации под председательством вице-спикера Инны Святенко создана специальная комиссия, которая анализирует проблемы и разрабатывает предложения на регулярных заседаниях.

Яцкин добавил, что сенаторы рассчитывают на скорейшее принятие Госдумой ряда законопроектов, не дожидаясь осенней сессии. Речь идет, в частности, о прохождении военно-врачебной комиссии и об освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд.

Участие в заседании по видеосвязи также приняли председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова и заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.