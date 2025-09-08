Президиум СМО РТ предложил кандидата на пост мэра Казани

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ

Президиум Совета муниципальных образований Татарстана на состоявшемся сегодня в Казани заседании предложил кандидата на пост мэра столицы республики. Об этом сообщает пресс-служба совета.

В работе президиума приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ – начальник

Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, председатель Комитета Госсовета РТ по строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов (с помощью видеоконференцсвязи). Провел заседание председатель Совета МО РТ Экзам Губайдуллин.

Основным вопросом стало рассмотрение кандидатуры на должность главы города Казани. Согласно принятому в этом году федеральному закону №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», глава столицы субъекта РФ избирается депутатами этого муниципалитета из числа кандидатов, которых представляет руководитель региона. Закон Республики Татарстан №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» наделяют Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» право предложить Раису РТ кандидатуры на должность главы Казани.

Обсудив этот вопрос, президиум Совета муниципальных образований РТ принял решение внести на рассмотрение Раиса Татарстана предложение о кандидатуре мэра столицы республики Ильсура Метшина на должность главы муниципального образования Казани.