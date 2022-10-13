Президиум Госсовета РТ утвердил дату Послания Президента Татарстана

Послание Президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ о внутреннем и внешнем положении республики пройдет 20 октября в Большом Государственном концертном зале имени Салиха Сайдашева в рамках 35-го заседания парламента. Начало запланировано на 10.00.

Поскольку это событие традиционно вызывает большой интерес общественности, принято решение о прямой теле- и радиотрансляции, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В этот же день, в 12.00, пройдет 36-е заседание Госсовета РТ, на котором планируется рассмотреть 11 вопросов, в том числе 8 проектов республиканских законов и два проекта федеральных законов.

Ключевым вопросом повестки дня станет законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ, внесенный в парламент Президентом РТ, прошел широкое обсуждение в комитетах по профильным направлениям, на республиканском совещании с представителями муниципальных образований и в рамках парламентских слушаний.

Подчеркивается, что бюджет формируется в сложнейших геополитических и экономических условиях. Парламентарии отметили, что введенные иностранными государствами санкции оказывают значительные ограничения в развитии экономики страны, но федеральные и республиканские меры поддержки по стабилизации ситуации в экономике, снижению издержек бизнеса, сохранению рабочих мест во многом сгладили негативные последствия.

Несмотря на непростые условия, республике удалось сверстать бюджет, в котором учтены все социальные гарантии, предусмотренные законодательством, пролонгированы налоговые льготы для бизнеса.

В целом доходная часть консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме более 394 млрд. рублей, расходная – около 422 млрд рублей, дефицит – 27 млрд рублей. Бюджет республики на 2023 год по доходам определяется в сумме 333,9 млрд, по расходам – 361 млрд рублей, с дефицитом в 27,1 млрд рублей. Весь дефицит сконцентрирован в республиканском бюджете. Бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений прогнозируются бездефицитными.

«Все регламентные процедуры проведены, – прокомментировал законопроект Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, – несмотря на то, что бюджет дефицитный, социальная направленность основного финансового закона республики сохранена. Кроме того, предусмотрено финансирование всех действующих госпрограмм».

Глава парламента также отметил, что главной задачей становится переориентация на новые рынки, предпочтение отдается странам Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, возобновление логистических связей и экспорта, поиск новых инвестиций. «Президент нашей республики уже активно работает в этом направлении», – подчеркнул Мухаметшин.

Одновременно с бюджетом республики обсуждается и проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, который также включен в повестку дня предстоящего заседания для рассмотрения в первом чтении.

В 2023 году доходы ТФОМС составят 67,3 млрд рублей. Бюджет фонда в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов сбалансирован и планируется бездефицитным. Кроме того, заложен ежегодный рост доходов фонда и расходов на оказание медицинской помощи.

В первом чтении также будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в республиканские законы о развитии малого и среднего предпринимательства, о реализации государственной политики в области содействия занятости населения, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, а также в Земельный, Экологический и Семейный кодексы РТ.