Президиум ФВРТ оценил успехи республиканского волейбола и больные места

В ходе расширенного заседания Президиума ФВ РТ с участием Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, президента ФВРТ, состоявшегося в казанском Центре волейбола, была дана оценка успехам и проблемам республиканского волейбола. Мухаметшин начал с успехов.

«Не думаю, что есть в стране еще один такой регион, как РТ, где так успешно развивается волейбол. С гордостью об этом говорю. Наши команды, «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» в минувшем сезоне выиграли в стране все, что можно. Так и нужно продолжать. Важно сохранить победные традиции. Ведь волейбол самый доступный вид спорта, можно в каждом дворе играть. Благое, богоугодное дело», – сказал он.

Председатель Госсовета РТ отметил, что волейбол все больше входит в нашу жизнь: растет авторитет РТ в стране и мире.

«Опорный регион», так про республику сказал Президент России Владимир Путин. Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, когда я его провожал из Казани после саммита БРИКС, высоко оценил нашу работу. На днях звонил бывший президент ФВРФ Николай Патрушев, пригласил приехать на заседание Президиума ФВРФ, рассказать про нашу Школьную волейбольную лигу», – продолжает Мухаметшин.

В свою очередь, вице-президент ФВРТ Олег Брызгалов рассказал в своем докладе о проблемах ШВЛ, не скрыв серьезных тем.

«Стартовал седьмой сезон лиги, это масштабный образовательный проект. В прошлом сезоне в ШВЛ сыграли 34 тыс. школьников из 764 школ, всего более 6 тыс. команд, которые провели более 15 тыс. матчей. Финал напрямую транслировали республиканский телеканал ТНВ и федеральный «Старт» с аудиторией в 300 тыс. человек. В стартовавшем ныне сезоне заявилось 38 тыс. школьников из 784 школ. До Нового года идет внутришкольный этап, финал пройдет в Казани», – отметил при выступлении Брызгалов.

При этом спикер отметил, что в РТ всего две СШОР по волейболу – казанская «Юность» и №11 в Набережных Челнах, 32 отделения в спортшколах, в которых занимаются 4 722 школьника, а работают 153 тренера, в том числе 61 по совместительству. Однако лишь около 20 из них не теряют интереса к работе.

«Эта система призвана готовить профессионалов. Количество занимающихся волейболом снизилось на 280 человек. Мало тренеров, есть проблемы с мячами и инвентарем. В районах нет притока молодых специалистов, просто нет желающих работать в школах. Нужна программа стимулирования молодых специалистов. Да и количество команд снижается – в финале младшего возраста у мальчиков сыграло всего семь команд, включая три казанские, не было среди них ребят из Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов», – подчеркивает спикер.

По видеосвязи, трансляция заседания шла в главные центры волейбола РТ, ответила Брызгалову директор челнинской школы Светлана Комарова, посетовавшая на внезапное увольнение детского тренера, смену места тренировок.

«Это не оправдание. Надо отслеживать процесс. Непонятно это, даже ненормально. Вы мешаете возможностям ваших детей участвовать в соревнованиях», – живо среагировал на звонок из Челнов Мухаметшин.

Брызгалов констатировал настораживающую тенденцию уменьшения команд. При том, что ШВЛ создала программу, детально прорабатывающую работу с детскими тренерами и юными волейболистами, рассчитанную на пять лет.

Второй докладчик, председатель комитета ФВРТ по развитию волейбола в регионах Руслан Насыров, раскритиковал систему подготовки детских тренеров и посетовал на безденежье.

«Нам нужна программа по обучению тренеров, которые бы работали на сборах вместе со своими воспитанниками. То есть, унифицировать систему подготовки, как было в СССР. Если сейчас в республике проводится максимум два ежегодных сбора, то мы планируем увеличить эту цифру до семи к 2027 году. А у нас в 11 районах в ДЮСШ нет волейбольных отделений. Мы хотим напрямую работать со студентами 3-4 курсов Поволжского университета физкультуры по специализации волейбол, чтобы они знали, что делать и как тренировать. Сейчас они выходят очень слабыми специалистами. Большая проблема с детскими тренерами из-за маленькой зарплаты - 5 тыс. рублей за шесть часов тренировок», – говорит Насыров.

С места представитель судейского корпуса добавила, что в РТ за игру судье платят 348 рублей, суточные – 1 тыс. рублей, против 3,5 тыс. в Удмуртии. Даже студенты отказываются работать за такие деньги. Замминистра спорта РТ Ильдар Садриев пояснил, что средняя зарплата в спортивной отрасли в республике – 36 тыс. рублей.

«Нужно найти время провести коллегию Минспорта, посвященную развитию волейбола. Решить там вопросы, требующие разрешения. Они остаются нерешенными. Хотя порой даже заложенные в бюджет средства не используются», – подвел итоги Мухаметшин.