Президиум Федерации ММА Татарстана заявил о сложении с себя полномочий

Фото: Федерация ММА Татарстана

Президиум Федерации ММА РТ в лице президента федерации Рушана Мингазова, Сергея Гордеева, Ивана Платцева и Александра Даренкова направил письмо президенту филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Фархату Хуснутдинову, в котором уведомил о сложении с себя полномочий без указания причин.

«За прошедший спортивный сезон успешно проведены чемпионат и первенство Республики Татарстан. На высоком уровне были проведены чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Организованы учебно-тренировочные сборы для спортсменов. Присвоены соответствующие категории судейскому корпусу и спортивные разряды спортсменам. Поддержаны выезды спортивных команд на турниры. Ярким завершением спортивного года стало крупное международное событие „Чемпионат и первенство Европы по ММА“», — отметили спортивные функционеры.

«Мы постарались сделать этот год полезным для развития этого вида спорта в республике. Сообщаем Вам о нашем намерении покинуть президиум федерации и возлагаем надежду, что новое руководство продолжит заданный курс и сделает этот вид спорта еще более популярным», — подчеркнули авторы документа.

Рушан Мингазов в сентября 2020 года возглавил Федерацию ММА РТ. Это произошло после того, как в марте 2020 года экс-президент Федерации ММА РТ Радик Фахрутдинов на заседании президиума организации заявил о сложении полномочий. По его словам, причиной отставки стало то, что организация под его руководством достигла пика возможного развития при существующих управленческо-финансовых возможностях и давно находится в стагнации.

Кто займет место руководителя Федерации ММА РТ, пока неизвестно. На данный момент возможные кандидатуры обсуждают филиал Российского союза боевых искусств по РТ и Федерация ММА России.