Президенты «Рубина» разных лет встретились на базе клуба

Фото: rubin-kazan.ru

11 октября в Центре развития футбола на базе ФК «Рубин» прошла встреча президентов клуба разных лет. В ней приняли участие президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин, бывшие руководители клуба Камиль Исхаков, Александр Гусев, Дмитрий Самаренкин, Валерий Сорокин и Ильсур Метшин, член правления Артем Хохорин, а также председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев.

Инициатором встречи выступил Марат Сафиуллин. Он рассказал о ключевых направлениях работы клуба и поблагодарил предшественников за вклад в становление и развитие «Рубина», подчеркнув важность преемственности и сохранения традиций.

Сафиуллин отметил, что задача клуба — сделать футбол национальной идеей в Казани и республике. Одним из направлений этой работы стало улучшение инфраструктуры: за два года на территории базы построен масштабный Центр развития футбола, объекты вводились в три этапа.

«Сегодня мы имеем мощную инфраструктуру для системной подготовки футболистов: от начального этапа развития до выпуска полноценного профессионального игрока. Историческое для Татарстана событие – это объединение двух клубов республики «Рубина» и «Нефтехимика», – передает слова Марата Адиповича пресс-служба клуба.

Еще одно направление — комфорт на «Ак Барс Арене». Ведется работа с болельщиками: в холодное время ставят обогреватели, раздают грелки и сидушки, появились детские и молельные комнаты, фан-зоны, зоны активности, выступления артистов. Есть сектора, названные в честь легенд клуба. «Рубин» активно представлен и в городской среде: муралы, три магазина атрибутики, один из которых недавно открылся в историческом центре Казани. Летом в центральных парках проводятся акции, открытые тренировки и просмотры матчей. Игроки основного состава участвуют в проектах клуба и жизни города.

Налажена работа со школами Казани: запущен проект «Рубиновое движение», объединяющий школьников вокруг клуба, в нем участвуют порядка 100 школ. Клуб работает с вузами, районами республики и туристами, проводит бесплатные занятия для горожан в рамках проекта «Спортклуб «Рубин» и сотрудничает с благотворительными организациями.

Сафиуллин поблагодарил бывших руководителей за системную работу по развитию клуба, возвращение «Рубина» в Премьер-лигу и уверенные позиции в таблице, выразив надежду, что команда снова будет бороться за медали.

Встреча также позволила вспомнить ключевые этапы истории клуба и обсудить его дальнейшее развитие. После общения участники отправились на матч «Рубин» — «Динамо» на «Ак Барс Арене».