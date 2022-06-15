Президенты России и ЮАР обсудили поставки российской сельхозпродукции в Африку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства двух стран», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обсудили вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельхозпродукции и удобрений на африканский континент, в частности в ЮАР.

Лидеры отметили важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления роли объединения в мировой политике и экономике.

Кроме того, Путин и Рамафоза обменялись мнениями по ситуации на Украине.