Президенты России и Турции договорились о двусторонней координации по афганской тематике

Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Сначала президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане.

Турецкий лидер подчеркнул значимость помощи российских летчиков при тушении пожаров в его стране и высказал благодарность за нее.

Далее стороны перешли к обсуждению ситуации в Афганистане, важности обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности.

В плане приоритетных задач стороны акцентировали внимание на борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике.

Кроме того, обсуждение коснулось развития взаимодействия стран в сфере энергетики.