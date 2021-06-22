Президенты России и Кубы провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кубинский лидер выразил чувства поддержки и солидарности в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны и отметил решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом. Он подчеркнул, что на Кубе бережно хранят память о подвиге советского народа.

Стороны отметили важность отстаивания исторической правды о Великой Отечественной и недопустимость попыток переписывания истории.

Также были рассмотрены некоторые аспекты сотрудничества между двумя странами в разных сферах, в том числе координация по вопросам международной повестки дня, взаимодействие в рамках ООН.