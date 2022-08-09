Путин обсудил с Герцогом вопросы исторического наследия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Лидеры обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений, рассказали в Кремле.

«Говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — сообщает пресс-служба.

Также собеседники рассмотрели проблематику функционирования в России организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Контакты по этому вопросу будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран.