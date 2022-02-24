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Политика
24 февраля 2022  21:47

Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин по инициативе иранской стороны провел телефонный разговор с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает РИА Новости. 

Путин проинформировал собеседника о развитии ситуации вокруг Украины в контексте решения о проведении специальной военной операции, принятого в соответствии с обязательствами по соглашениям о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Иранский лидер выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий Соединенных Штатов и блока НАТО.

Также президенты обсудили вопросы, касающиеся дипломатических усилий для сохранения и выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в разных областях.

#Владимир Путин
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