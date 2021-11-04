Президенты России и Беларуси утвердили Военную доктрину Союзного государства

Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран, сообщает РИА Новости.

Документы были приняты сегодня на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси, которое состоялось в режиме видеосвязи.



Как ранее заявил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны двух государств с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки. Концепция миграционной политики Союзного государства, по его словам, определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.