Президенты России и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — передает пресс-служба Кремля.

Собеседники акцентировали внимание на решении вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни, укреплением стабильности и разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Алиев информировал о встрече с Премьер-министром Николом Пашиняном и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая прошла 22 мая в Брюсселе.

Также президенты обсудили ряд актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран.