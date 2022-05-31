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Официальная хроника
31 мая 2022  12:24

Президенты России и Азербайджана обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. 

«Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — передает пресс-служба Кремля. 

Собеседники акцентировали внимание на решении вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни, укреплением стабильности и разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Алиев информировал о встрече с Премьер-министром Николом Пашиняном и Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая прошла 22 мая в Брюсселе.

Также президенты обсудили ряд актуальных аспектов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран.

#Владимир Путин
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