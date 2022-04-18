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Ру Тат
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Официальная хроника
18 апреля 2022  19:17

Президенты России и Алжира обсудили ситуацию вокруг Украины

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля. 

Лидеры поздравили друг друга с 60-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами и констатировали, что дружественные связи стабильно развиваются. 

Стороны подтвердили настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран — экспортеров газа для того, чтобы обеспечить стабильность на глобальных рынках энергоносителей.

Обсуждая актуальную региональную проблематику, президенты выразили озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнули важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию. Также в разговоре была затронута ситуация на Украине. 

«Условлено о контактах на различных уровнях», — сказано в сообщении.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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