Президенты России и Алжира обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Лидеры поздравили друг друга с 60-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами и констатировали, что дружественные связи стабильно развиваются.

Стороны подтвердили настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран — экспортеров газа для того, чтобы обеспечить стабильность на глобальных рынках энергоносителей.

Обсуждая актуальную региональную проблематику, президенты выразили озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнули важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию. Также в разговоре была затронута ситуация на Украине.

«Условлено о контактах на различных уровнях», — сказано в сообщении.