Президенты РФ и Сербии заявили о необходимости начать переговоры по газовому контракту

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны констатировали, что нужно в скорейшем времени начать переговоры по газовому контракту. Долгосрочное соглашение между двумя странами заканчивается 31 мая.

«<...> Поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объемах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса», — рассказали в пресс-службе сербского лидера.