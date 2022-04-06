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Политика
6 апреля 2022  13:50

Президенты РФ и Сербии заявили о необходимости начать переговоры по газовому контракту

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Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС. 

Стороны констатировали, что нужно в скорейшем времени начать переговоры по газовому контракту. Долгосрочное соглашение между двумя странами заканчивается 31 мая. 

«<...> Поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объемах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса», — рассказали в пресс-службе сербского лидера.

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