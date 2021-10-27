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Ру Тат
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27 октября 2021  10:18

Президенту Татарстана представили нового начальника КПП «Казань-Аэропорт»

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Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили нового начальника контрольно-пропускного пункта «Казань-Аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Андрея Воронцова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

Воронцов сменил Андрея Афанасьева, который занимал этот пост с 2016 года. 

Андрей Воронцов окончил Калининградский пограничный институт ФСБ России, проходил военную службу в Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях.

#рустам минниханов #аэропорт казань
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