Президенту Татарстана представили нового начальника КПП «Казань-Аэропорт»

Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили нового начальника контрольно-пропускного пункта «Казань-Аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Андрея Воронцова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Воронцов сменил Андрея Афанасьева, который занимал этот пост с 2016 года.



Андрей Воронцов окончил Калининградский пограничный институт ФСБ России, проходил военную службу в Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях.