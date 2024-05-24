Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян

80% россиян доверяют Президенту страны Владимиру Путину. Причем количество граждан, одобряющих его деятельность в должности главы государства, еще больше - 82%. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение», который проводили с 17 по 19 мая и в котором приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

Интересно, что количество россиян, считающих, что российский лидер работает хорошо, увеличилось на 2% за последние две недели по сравнению с данными предыдущего опроса.

Положительно оценили большая часть граждан (54%) и работу правительства РФ. Хорошо отозвались о работе главы кабмина Михаила Мишустина 57% (+1% за две недели). Также половина россиян (50%) поддерживают «Единую Россию», еще 7% - КПРФ, 9% отдали свою поддержку ЛДПР, 3% - «Справедливой России - За правду», а 2% - «Новым людям».