Президенту Перу объявили импичмент, СМИ сообщают о его задержании

Депутаты парламента Перу, распущенного Президентом Перу Педро Кастильо, объявили ему импичмент и отстранили от должности. Это решение поддержал 101 депутат из 130.

«Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо», — говорится в сообщении конгресса. В соответствии с конституцией страны полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.

Позднее Кастильо задержали, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. Подчеркивается, что в своем сообщении полиция назвала его «бышим Президентом».

Кризис власти разразился сегодня в Перу после того, как Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения. Так он отреагировал на то, что парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения Президента страны от власти из-за обвинений в коррупции