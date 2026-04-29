Общество 29 апреля 2026 18:43

Президенту Монголии на Дне коня подарят рысака из Татарстана

Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху подарят рысака, выращенного в Татарстане. Об этом сообщил сегодня журналистам директор татарского конного завода №57 Николай Скоков в ходе пресс-тура в Новошешминский район.

«В этом году планируем посетить Монголию, где будет проходить Всемирный день коня. Скорее всего, с нашей стороны будет преподнесен подарок, Президенту Монголии подарим коня. Это делается для того, чтобы укрепить наши дружеские связи», – рассказал он.

Татарский конный завод образован около 10 лет назад, занимается разведением Орловской рысистой породы. Орловская порода в этом году отмечает 250-летие. Таких лошадей часто приобретают конезаводчики из Средней Азии, чтобы улучшить поголовье.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

