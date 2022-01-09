Сделано в Казани: президентский салон, борт № 1

Борт № 1 для генеральных секретарей ЦК КПСС, а также самолеты для лидеров ГДР, Кубы, КНДР, Анголы и других дружественных СССР стран делали в Казани.

Борт № 1: красное дерево в социалистическом интерьере

Инкрустированный красным деревом герб СССР на стене (в рабочем кабинете Главного пассажира), натуральные ковры на полу и мебель, покрытая ценным шпоном красного дерева… Так выглядел первый борт №1 для руководителя советского государства, который сделали в Казани в конце шестидесятых годов. Леонида Ильича Брежнева салон вполне устроил: в его персональном Ил‑62 всё было скомпоновано очень рационально. Не бедно, но без буржуйской помпезности.

В персональном Ил‑62 Леонида Брежнева (слева) всё было скомпоновано очень рационально Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

Зато вполне функционально: генсек, находясь в воздухе, мог вершить государственные дела, не испытывая неудобств. Для проведения срочных заседаний – просторный конференц-зал. Для сопровождающих, чтобы не отвлекали шефа, – отдельный салон. Наконец, святая святых – персональная территория Главного пассажира, за дверью, которую без приглашения Самого никто не имел права открыть. На этой территории – рабочий кабинет, спальня и туалет. Дальше, в хвосте самолета, узел связи, откуда Леонид Ильич мог позвонить своему коллеге в Белый дом или в любую другую точку мира. Из техники того времени – сверхчувствительный отечественный приемник с КВ-диапазонами и часы с поясным временем…

Мебель из красного дерева, интерьеры салона – все это было работой казанских мастеров. Как и круглый стол из красного дерева. Этот простой элемент рабочего кабинета «дорогого Леонида Ильича» доставил немало головной боли тем, кто занимался отделкой салона Ил-62, предназначенного для Главного пассажира СССР. Первая неприятность случилась сразу после того, как «президентский» борт был доведен до ума. Суровая комиссия из Москвы, занимавшаяся приемкой лайнера, уже была готова подписать все бумаги, когда один из ее въедливых представителей напоследок решил проверить сверкавший полировкой стол на прочность. Дернул за столешницу со всей молодецкой дури – и… стол опрокинулся.

Оказалось, рабочий, крепивший конструкцию к полу, что-то там недокрутил. Времена, к счастью, были уже не самые суровые, в терроризме и покушении на генсека никого не обвинили, но строгача ответственным товарищам влепили, заодно лишив и премии. Урок был усвоен: после этого случая качество мебели и элементов отделки в «президентских» самолетах тщательно проверяли еще и с помощью грубой физической силы.

Ил-62 много лет служил в качестве правительственного самолета (борт №1) в СССР и Российской Федерации Фото: © ИА «Татар-информ»

Правда, мороки с тем самым круглым столом меньше не стало. Леонид Ильич, большой любитель домино, предпочитал коротать полетные часы, забивая козла вместе с товарищами по работе, которых он радушно приглашал в свой кабинет. Игроки азартно лупили по столу костяшками, и идеальная полировка стремительно портилась. Обновлять ее приходилось чуть ли не после каждого полета.

А еще время от времени от Леонида Ильича поступали ценные указания, заставлявшие казанцев спешно что-нибудь менять. Одно из таких ЦУ поступило от Брежнева ближе к закату его жизни. История такова: проснувшись среди ночи в своей «неземной» спальне, генсек не смог найти у изголовья кровати кнопку вызова бортпроводника. Престарелый генсек запамятовал, что она находится совсем не с той стороны… Понятно, что пенять Главному пассажиру на его забывчивость никто не осмелился. Поступили по-другому: в столицу из Казани спешно вызвали специалистов – для оперативного устранения «конструктивных недостатков». Предложенное решение исключило все возможные претензии в дальнейшем: возле кровати генсека разместили сразу три кнопки вызова: две – у изголовья, с обеих сторон, одну – в ногах. Когда Леонида Ильича не стало, лайнер с тремя «фирменными» брежневскими кнопками перешел по наследству к его немолодому преемнику, потом к следующему генеральному секретарю…

Салон самолета Ил-62 для VIP-персон Архивное фото, источник: издание «Завод стратегического назначения» к 80-летию КАПО им. Горбунова, 2007 г.

А вот одно из пожеланий Главного пассажира, вполне здравое, казанцы так и не выполнили. Однажды Леонид Ильич попросил оборудовать в самолете ванную комнату. Худобой он никогда не отличался, и водные процедуры во время или после утомительных многочасовых перелетов, конечно, были просто необходимы. Конструкторы долго ломали головы, пытаясь «затолкать» громоздкую ванну в ограниченное пространство «ильюшинского» фюзеляжа. Но сделать это, не нарушив жесткие требования авиационной безопасности, оказалось невозможно. Надо отдать должное Брежневу, возмущаться и упорствовать не стал: нельзя так нельзя, проживем и без водных процедур.

Леонид Ильич, прошедший войну, неудобства переносил стоически. Отсутствие излишеств в «президентском» Ил‑62 во многом было обусловлено его вполне пролетарским отношением к окружающей обстановке. В полете генсек отдыхал на откидной коечке, которая была меньше метра в ширину, – и ничего, не жаловался. Вполне устраивали его и поворотные кресла в салоне, обтянутые обычной тканью, а не натуральной кожей. Парадность интерьерам придавали разве что столы. Они всегда сверкали идеальной полировкой.

На Ил‑62М российские президенты больше не летают Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Берите пример с команданте

Два следующих сменщика Леонида Ильича, Юрий Андропов и Константин Черненко, в достававшийся им по наследству «президентский» Ил‑62М никаких изменений внести не успели – слишком короток оказался их генсековский век. А вот с приходом к власти молодого и энергичного Михаила Сергеевича Горбачева перемены не заставили себя ждать. Первым делом инициатор перестройки указал на выход из рабочего кабинета серванту с походными брежневскими рюмками – летать в компании со стопариками идеолог сухого закона посчитал невозможным в принципе.

Скоро на освободившейся территории появились телевизор и видеомагнитофон – без этих технических новшеств самолет главы государства выглядел бы допотопно, даже в середине восьмидесятых.

Затем спускать по инстанциям команды-пожелания стала и другая важная персона. Одна из таких команд, спущенная из Москвы, предписывала казанцам срочно переделать одежный шкаф! Оказалось, Раиса Максимовна, первая леди, попеняла обслуге: «Шуба все время мнется. Вешаешь на плечики – подол подгибается, не хватает длины шкафа…» Куда деваться – переделали…

Раиса Горбачева попеняла обслуге: «Шуба все время мнется. Вешаешь на плечики – подол подгибается, не хватает длины шкафа…» Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Запросы Главного пассажира менялись вместе со временем и переменами в стране. При Борисе Николаевиче Ельцине казанским спецам по президентским интерьерам пришлось против воли выполнять самую неприятную за все времена команду – убрать из ВИП-салона герб СССР: родной страны больше не существовало…

Вкусы и пристрастия главных пассажиров Страны Советов иногда сильно отличались от их коллег по социалистическому лагерю: привычная компоновка ВИП-салона их, бывало, не устраивала. Готовя Ил-62 для лидера ГДР, казанцы, с учетом его пожеланий, перекроили всё, что было можно. Эрих Хонеккер захотел, чтобы его апартаменты располагались не в середине, как у других генсеков и президентов, а в передней части лайнера. Размеры рабочего кабинета по требованию заказчика были увеличены, одновременно сильно уменьшили спальню.

Фидель Кастро как истинный революционер еще на стадии техзадания отмел все «виповские» привилегии. Как шутили на авиазаводе, его персональный самолет получился похожим на неизменный военный китель команданте – простой, строгий, практичный. В Ил-62, сделанном в Казани для Фиделя, не было ни привилегированного рабочего кабинета Главного пассажира, ни его персонального кресла, ни персональной спальни. Ничего личного – только много одинаковых маленьких отсеков, в каждом – столик, диван и два кресла. Кастро при желании мог устроиться в любом из отсеков и сюда же пригласить гостей или сопровождающих. И никаких излишеств в отделке – всё рационально, неброско и недорого.

В Ил-62, сделанном в Казани для Фиделя Кастро, не было ни привилегированного рабочего кабинета Главного пассажира, ни персонального кресла, ни персональной спальни Фото: kremlin.ru

Гимн для корейского генералиссимуса

Самым привередливым заказчиком и любителем роскоши, как ни удивительно, оказался другой ярый проповедник социалистической уравниловки – северокорейский лидер. Казанцы, отделывая салон для товарища Ким Ир Сена, устали реагировать на многочисленные замечания и пожелания. Даже расстановка мебели, и та менялась многократно! А подбор цветов для изысканных интерьеров вообще превратился в бесконечную череду согласований.

Впрочем, последнее было цветочками по сравнению с проблемами, которые доставил нашим спецам… гимн дружественной страны. Дело в том, что, согласно техническому заданию, гимн КНДР должен был включаться каждый раз, когда нога корейского генералиссимуса ступает на ковер ВИП-салона. Но не абы когда, а ровно через пять секунд после исторического события – ни секундой раньше или позже. Добиться желаемого оказалось сложнее, чем инкрустировать ценными породами дерева рабочий кабинет товарища Кима, – возможности отечественной техники того времени были скромные.

Потом была сдача готового салона заказчику. Происходило это в столичном аэропорту Домодедово, где делегация из корейских генералов и полковников осматривала и общупывала все на протяжении нескольких недель, – на сдачу машин для других лидеров обычно хватало двух-трех дней.

На казанском Ил‑62 до сих пор перемещается по родной стране уже новый северокорейский лидер – Ким Чен Ын Фото: KCNA

Распростившись с Ил‑62 Ким Ир Сена, казанцы выдохнули: глаза бы его больше не видели! Увы, через какое-то самолет снова стоял в Казани (в партии самолетов нашли мелкий дефект). Здесь и обнаружилось, что интерьеры, на которые местные дизайнеры и краснодеревщки потратили столько сил, переделаны до неузнаваемости. Натуральный шелк поверх обивки салона, какие-то игривые перегородки из фанеры, роскошный ковер на полу с длинным, в несколько сантиметров, ворсом… – салон корейского генералиссимуса теперь чем-то напоминал будуар актрисы. Наши, понятно, за головы схватились: странные вкусы – бог с ними, но ведь материалы должны соответствовать жестким авиационным нормам – быть негорючими, нетоксичными, выдерживать перегрузки и т. д. А здесь, случись искра, – шелк и фанера вспыхнут в мгновение…

Справедливости ради скажем: удивил тогда самолет Ким Ир Сена не только опасной и бесполезной роскошью. В салоне северокорейского лидера прописались огромный музыкальный центр, мобильный кондиционер и велотренажер. В СССР об этом еще даже не мечтали. Говорят, посмотреть на чудеса технического прогресса на авиазавод приезжали ответственные товарищи из Татарского обкома КПСС. У входа в салон корейского лидера их встречала шеренга домашних тапочек – пар пятьдесят-шестьдесят. Национальный колорит, знаете ли…

Кстати, на казанском Ил‑62 до сих пор перемещается по родной стране уже новый северокорейский лидер – Ким Чен Ын. Судя по снимкам, просочившимся в СМИ несколько лет назад, теперь там кожаная мебель цвета слоновой кости, панели из красного дерева и массивные хрустальные пепельницы.

Ил-62М заменили современные Ил‑96М (на фото) и Ту-214. На первом Главный пассажир, как правило, отправляется в зарубежные поездки Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 2.0

Российские президенты на Ил‑62М больше не летают. Их заменили современные Ил‑96М и Ту- 214. На первом Главный пассажир, как правило, отправляется в зарубежные поездки. А внутри страны часто перемещается на Ту-214. Президентский двести четырнадцатый сделан в Татарстане.

На чем летает Президент

Борт №1 не просто комфортный и безопасный транспорт, способный без проблем доставить Главного пассажира в заданную точку. Находясь в салоне президентского лайнера, глава государства продолжает управлять страной, проводит важные совещания, принимает решения и отдыхает. Сэкономить на оснащении самолета, комфорте – значит, снизить эффективность действий первого лица. Самые передовые технологии, интерфейсы – все это есть в российском президентском Ту-214. Компьютеры, сверхскоростной интернет, спутниковая связь с любой точкой мира, большой ЖК-телевизор…

Находясь в салоне президентского лайнера, глава государства продолжает управлять страной Фото: kremlin.ru

Кстати, Президент, находясь на своем полетном рабочем месте, может видеть всё, что происходит в пилотской кабине и по курсу лайнера, например, во время взлета в столичном Внуково или посадки где-нибудь в Красноярске. Секрет в том, что картинка с нескольких видеокамер из кабины пилотов передается в онлайн-режиме на экран в кабинете Главного пассажира.

Президентский Ту-214, где бы он ни находился, – территория Российской Федерации и резиденция первого лица государства. Об этом гостям напоминают российский флаг, герб и президентский штандарт на стене рабочего кабинета. Государственные символы страны выполнены из ценных пород дерева, инкрустированы металлом с позолотой и придают интерьеру необходимую торжественность. В кабинете, где проводятся совещания, – мягкие кресла и диваны (натуральная кожа), столики, покрытые шпоном ценных пород. Ковер из натуральной шерсти, дизайнерские светильники, сенсорные выключатели и много позолоты в отделке – всё это создает на борту необходимую атмосферу и подчеркивает особый статус Главного пассажира. Назначение современных стеновых панелей в теплых тонах не просто привносить уют, но еще и поглощать шум двигателей. Эту свою функцию панели выполняют блестяще: в салоне можно запросто общаться, не повышая голоса.

Президентский Ту-214, где бы он ни находился, – территория Российской Федерации и резиденция первого лица государства Фото: ru.wikipedia.org по лицензии GFDL 1.2

«У всех современных лайнеров фюзеляж немного “гуляет”, отсюда и безобидное легкое поскрипывание при взлете и при посадке. На это никто не обращает внимания. Но когда мы сдавали литерный борт, нам сказали: “Ребята, давайте подумаем, как избавиться от скрипа»”, – рассказал Миннихан Хисамов, в недавнем прошлом авиатехник бытового оборудования КАПО. – Голову ломали не один день, в полете прислушивались, определяли самые скрипучие места. Решили проблему – никакие посторонние шумы Главного пассажира не побеспокоят.

Качество всех элементов литерного салона, кстати, теперь проверяют безо всякой грубой физической силы – с помощью лазера. Казусы вроде того, что когда‑то произошел с круглым столом в брежневском Ил-62М, исключены. Экскурсии кого-либо на борт в процессе оформления литерных ВИП-салонов тоже исключены (в советское время поглазеть на «президентский» Ил мог чуть ли не любой заводчанин). Доступ в салон – лишь у тех, кто выполняет конкретную операцию. И только в конкретное место, на определенное время. Прогуляться любопытства ради по ВИП-салону никто не позволит. Выполнил операцию – и сразу на выход!

Прогуляться любопытства ради по ВИП-салону никто не позволит. Выполнил операцию – и сразу на выход! Фото: © ИА «Татар-информ»

Соответственно, специалист, допущенный к обустройству рабочего кабинета, не расскажет вам, как выглядит, например, зона отдыха Главного пассажира. Восполним пробел: достойно выглядит. Удобная широкая кровать, телевизор, даже душевая кабина… Качественная сантехника, позолоченные краны и ручки – под стать статусу пассажира.

«Всё должно идеально функционировать не только на земле, но и в условиях полета. Поэтому к любому оборудованию особые требования, – поясняет Миннихан Хисамов. – Представьте, самолет идет на посадку, а Главный пассажир решил принять душ. Вода в обычном поддоне из‑за крена будет скапливаться в углу – непорядок. У нас после нескольких испытательных полетов конструкцию усовершенствовали – и больше никаких проблем».

Испытательные полеты, приемка салона заказчиком – обычные этапы перед началом эксплуатации любого литерного борта Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Испытательные полеты, приемка салона заказчиком – обычные этапы перед началом эксплуатации любого литерного борта. После того как они пройдены, представители заказчика опечатывают салон. Открыть же летающие апартаменты Главного пассажира теперь вправе только ответственные лица в Москве. Они и дают борту №1 окончательное добро на полеты.

Еще у создателей литерного борта есть неписаное правило. Никто не вправе садиться в кресло Главного пассажира. Это кресло может занимать только один человек. За десятилетия строительства президентских лайнеров в Казани правило ни разу не было нарушено.

Аскар Сабиров

Редакция благодарит ветеранов Казанского авиационного завода за предоставленную информацию.

Фото на анонсе: издание «Завод стратегического назначения» к 80-летию КАПО им. Горбунова, 2007 г.