Президентский полк и громкие проводы: как в Татарстане завершился весенний призыв

Из Татарстана отправились проходить службу более 600 профильных специалистов

Под весенний призыв этого года в республике попали мужчины с 1996 по 2005 год рождения. С апреля по июль этого года более трех тысяч призывников от 18 до 27 лет отправились служить Родине. Из них более 2,5 тыс. татарстанцев имеют высшее или среднее профессиональное образование, причем 600 человек уже получили военно-учетные специальности, в том числе в организациях ДОСААФа. Стоит отметить, что 20 человек из набора попали в Президентский и Преображенский полки.

К месту прохождения службы мужчин отправляли на поездах, автомобилях и самолетами. С помощью МВД и Росгвардии по Татарстану призывникам обеспечили дополнительную охрану на вокзалах и в аэропорту.

Правительство Татарстана заботится о призывниках до и после ухода на службу

Так как в весенний призыв попали ребята, заканчивавшие обучение в вузах, для них, в соответствии с решениями призывной комиссии РТ, утвержденными Раисом Татарстана и Министерством образования и науки РТ, экзамены провели досрочно – до 15 июня, чтобы каждый из призывников успел окончить институт или колледж.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская не раз посещала воинские части, чтобы проверить условия прохождения службы молодыми людьми из республики. В этот весенний призыв она побывала в 11 частях и сопроводила до места несения службы один воинский эшелон.

Также в новом формате для призывников возобновили работу Школы правовых знаний. С ними провели занятия на сборном пункте Республики Татарстан перед их отправкой в войска в мае и июне этого года.

Провожали с ансамблями, оперой и концертами

Для призывников организовали несколько культурных мероприятий. На сборном пункте дважды выступил ансамбль ветеранов Военно-морского флота с концертной программой «Экипаж – одна семья».

Призывников посетили художественные коллективы Казанского энергетического университета, из Высокогорского и Зеленодольского районов.

Также при поддержке Кабинета Министров РТ, Министерства культуры РТ и руководства Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в День памяти и скорби 22 июня 2023 года для призывников республики показали оперу-поэму «Джалиль». Ее посмотрели около 200 призывников и представители воинских частей, прибывшие за новобранцами.

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом Республики Татарстан