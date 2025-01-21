Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на грантовый конкурс

В России продолжается заявочная кампания на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявки до 6 февраля могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения, сообщают организаторы конкурса.

С этого года авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». Среди нововведений конкурса также — специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Авторы творческих проектов могут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью.

«Мы постоянно совершенствуем работу с авторами творческих проектов. Проводим большую образовательную работу. В конце декабря Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок. Электронный помощник доступен в Телеграм (@PFKI_bot). В помощь записаны подкасты по составлению заявки, стартовый вебинар конкурса, видеоуроки курса «Короче, гранты». В конкурсе есть нововведения, в частности, теперь заявителям необходимо указать, каким из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект. Мы считаем важным, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, транслировали их через содержательную часть своих проектов», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Это уже 14-й конкурс фонда, за 3,5 года работы подведены итоги 13 конкурсов. На сайте фондкультурныхинициатив.рф создано 180 тысяч личных кабинетов. В фонд подано свыше 85 000 заявок, грантовую поддержку получили 9 407 проектов на общую сумму более 36,8 млрд рублей. Проекты, получившие поддержку, реализуются во всех 89 регионах России.

«Творческие команды со всей страны с появлением Президентского фонда культурных инициатив осознали возможность получить финансирование на свои проекты в сфере культуры. Появилась надежда у коллективов из малых городов, музыкантов, самодеятельных театров, индивидуальных предпринимателей. За 3,5 года приема заявок на экспертизу в Президентский фонд культурных инициатив было подано больше 85 000 проектов. Часть из них уже и так шли в своих регионах, но им требовалась поддержка для дальнейшего развития. Много и тех проектов, которые запускались впервые именно благодаря полученному гранту. С ПФКИ такая возможность появилась», — прокомментировал Иван Рудин, заслуженный артист России, генеральный директор концертного зала «Зарядье», член экспертного совета конкурсов ПФКИ.

Об одном из реализованных с помощью гранта ПФКИ проекте «В Россию верим!» рассказала народная артистка России Надежда Бабкина: «В суровое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссеров и деятелей культуры и искусства — объединиться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Мы хотели высказаться на эту тему. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив был реализован Всероссийский проект «В Россию верим», в который вошла одноименная народная мистерия. «В Россию верим!» — молитва за тех, кто сейчас находится на передовой».

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента РФ Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента страны от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».