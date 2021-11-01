Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Заявки через информационную систему организатора – Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – могут подать негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба ПФКИ.

Конкурс проводится по восьми направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Общий фонд грантового конкурса ПФКИ – 4 млрд рублей, которые будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Напомним, что почти 1,5 тыс. проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России уже получили поддержку ПФКИ в 2021 году. Некоторые из них уже реализованы. Например, в октябре в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга», в Новосибирске – Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», в Анадыре (Чукотский АО) состоялся V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон», в Архангельской области завершился Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 ноября 2021 года по 20 января 2022 года. На интересующие вопросы ответят по телефону 8 (495) 150-50-15.

Кроме того, ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте ПФКИ. Фонд разработал и методические материалы по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе.

ПФКИ создан по предложению Президента России Владимира Путина, озвученному 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.