Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на гранты

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте новой заявочной кампании на грантовый конкурс. Прием заявок продлится до 30 июня включительно на сайте. Проекты-победители смогут приступить к реализации с января 2027 года.

Участвовать в конкурсе могут негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные структуры, а также индивидуальные предприниматели.

Конкурс включает 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код» и «Место силы». При подаче заявки участникам необходимо указать, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует их проект.

Генеральный директор фонда Роман Карманов сообщил, что объявлен уже 17-й грантовый конкурс. По его словам, к участию приглашают авторов проектов, способных влиять на культурную жизнь страны. Он подчеркнул, что фонд поддерживает инициативы, в основе которых лежат такие ценности, как патриотизм, семья и служение Отечеству, а также проекты, отвечающие на общественные запросы и формирующие смыслы.

Для подготовки заявок на ресурсах фонда размещены методические рекомендации по разработке социокультурных проектов и составлению бюджета, чек-листы, образовательные вебинары и серия обучающих подкастов. Кроме того, заявители могут обратиться за консультацией в один из 35 партнерских проектных офисов, работающих в 34 регионах России.

В день старта кампании, 15 апреля, Роман Карманов проведет вебинар, посвященный особенностям конкурса. Трансляция будет доступна на официальных страницах фонда в социальных сетях и на платформе RUTUBE.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента России Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию, и действует на основании указа от 17 мая 2021 года №287. Поддержанные фондом проекты реализуются во всех 89 регионах страны. На сегодняшний день гранты получили 11 027 творческих инициатив на общую сумму 45,45 млрд рублей.