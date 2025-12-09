Президентом Лиги беспилотных систем Татарстана стал Расуль Минниханов. Также он руководит федерацией дрон-рейсинга РТ. Соответствующее решение было принято на первом организационном собрании Лиги в Академии наук РТ.

«Сегодня мы собрались дать начало развитию новой ступени новейших видов спорта не только в Татарстане, но и во всей Российской Федерации. Такая потребность возникла еще во время проведения “Игр Будущего” в 2024 году. В нашем регионе существуют множество организаций и энтузиастов, занимающихся дронами. Наша лига даст возможность для объединения в единое целое и даст мощный импульс для развития направления беспилотников», – отметил Расуль Минниханов.

Татарстан полон спортивных талантов. В видах, связанных с дронами, ребята из республики регулярно привозят с соревнований медали и высокие результаты, добавил он.

Решение о назначении на пост Расуля Минниханова на ближайшие два года было единогласно поддержано всеми членами организационного собрания.

В совет Лиги вошел депутат Государственного совета РТ Марат Бариев. По его словам, создание такой организации – своевременное решение.

«Тема развития беспилотных систем сейчас как никогда популярна, актуальна и злободневна. Причем как воздушных, так и водных и наземных систем. Важно, что к этой теме большой интерес проявляет молодежь, причем начиная с младших классов», – заявил Бариев.

Сейчас беспилотные системы бурно развиваются, однако этому процессу не хватает системности и единения для того, чтобы достигнуть лучшего результата, уверен он.

