Президентом Грузии стал экс-футболист Михаил Кавелашвили

Выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» бывший депутат парламента Михаил Кавелашвили избран Президентом Грузии. Об этом со ссылкой на результаты подсчета голосов сообщает ТАСС.

По итогам голосования кандидат получил 224 голоса членов коллегии из 300, то есть более необходимых 2/3. Еще один бюллетень был аннулирован.

Впервые выборы Президента в Грузии состоялись не в формате прямого голосования граждан, а на заседании избирательной коллегии. Половину ее состава — 150 человек — составляют представители грузинского парламента, 109 — органов местного самоуправления, 20 членов Верховного совета Абхазии, а также 21 депутат Верховного совета Аджарии. Кавелашвили был единственным кандидатом, выдвинутым на голосование.

Новый лидер Грузии — бывший футболист, был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити» и других клубов. В 1995 году выступал за «Спартак-Алания» (Владикавказ), вместе с которым выиграл чемпионат России.