Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

В Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Р.Г. Нежметдинова при участии первого заместителя министра спорта РТ Халила Шайхутдинова прошла отчетно-выборная конференция Федерации шахмат Татарстана. Основными вопросами повестки стали отчет о работе общественной организации за 2024 год и избрание руководства федерации на 2025-2026 годы.

В работе общего собрания приняли участие члены республиканской федерации из разных городов и районов Татарстана. Путем открытого голосования управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов был избран руководителем республиканской федерации.

«Шахматы занимают особое место в спортивной культуре нашей республики. Мы стремимся развивать этот вид спорта, делая акцент на массовость и доступность для всех возрастных групп. Важно, чтобы каждый желающий мог приобщиться к этому интеллектуальному виду спорта, который способствует развитию логики, стратегического мышления и дисциплины. Избрание Руслана Салимова на пост президента Федерации шахмат Татарстана — это важный шаг для развития шахматного движения в республике. Его опыт и профессионализм будут способствовать дальнейшему росту популярности этого вида спорта среди жителей региона. Уверен, что под его руководством федерация достигнет новых высот и внесет значительный вклад в укрепление спортивной культуры и здорового образа жизни в Татарстане», — прокомментировал это событие министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Благодарю за оказанное доверие. Для меня этот пост станет новым опытом, который открывает множество возможностей в развитии и популяризации шахмат. Вместе с профессиональной командой федерации мы готовы развивать шахматный спорт в республике. Сегодня порядка 20 тыс. татарстанцев активно увлекаются шахматами, и эта цифра продолжает расти. Шахматы развивают логическое мышление, стратегическое планирование и дисциплину, что делает их важным элементом воспитания молодого поколения. Мы будем продолжать поддерживать этот вид спорта, создавая все необходимые условия <…>, чтобы каждый желающий мог совершенствоваться и достигать успехов в шахматах. Впереди нас ждут большие задачи и достижения, и я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться выдающихся результатов», — заметил в свою очередь сам Руслан Салимов.