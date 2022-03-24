Президентом Ассоциации малых туристстких городов России избран мэр Елабуги Рустем Нуриев. Сегодня эта новость была озвучена во время рабочей встречи главы Елабужского района с директором Ассоциации малых туристских городов России Сергеем Анучиным.

Данное решение было принято на общем собрании глав малых туристских городов.

Сегодняшнее совещание также состоялось при участии директора Елабужского музея-заповедника Гульзады Руденко. На встрече участники обсудили планы работы Ассоциации малых туристстких городов на этот год, в том числе проведение фестиваля и форума участников Ассоциации.

По словам Сергея Анучина, сейчас начинается новый виток развития Ассоциации малых туристских городов, необходимо проанализировать внутренний туризм.

«Мы подготовили большой перечень задач, которые стоит решить как в этом, так и в последующих годах, которые позволят городам Ассоциации не только увеличить туристический поток, но и понять, откуда приходит наш турист, какие направления и виды туризма ему интересны», — отметил спикер.