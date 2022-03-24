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Путешествия и туризм
24 марта 2022  15:33
Эльза Кузнецова

Президентом Ассоциации малых туристстких городов России избран мэр Елабуги

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Президентом Ассоциации малых туристстких городов России избран мэр Елабуги

Президентом Ассоциации малых туристстких городов России избран мэр Елабуги Рустем Нуриев. Сегодня эта новость была озвучена во время рабочей встречи главы Елабужского района с директором Ассоциации малых туристских городов России Сергеем Анучиным. 

Данное решение было принято на общем собрании глав малых туристских городов. 

Сегодняшнее совещание также состоялось при участии директора Елабужского музея-заповедника Гульзады Руденко. На встрече участники обсудили планы работы Ассоциации малых туристстких городов на этот год, в том числе проведение фестиваля и форума участников Ассоциации. 

По словам Сергея Анучина, сейчас начинается новый виток развития Ассоциации малых туристских городов, необходимо проанализировать внутренний туризм.

«Мы подготовили большой перечень задач, которые стоит решить как в этом, так и в последующих годах, которые позволят городам Ассоциации не только увеличить туристический поток, но и понять, откуда приходит наш турист, какие направления и виды туризма ему интересны», — отметил спикер.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#елабужский музей-заповедник #елабужский район #рустем нуриев
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