Президента Чехии госпитализировали сразу после парламентских выборов

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, и сразу в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лечащего врача чешского президента Мирослава Заворала.

Диагноз доктор уточнять не стал, сославшись на права пациента и врачебную тайну.

Тема серьезного заболевания Земана уже несколько дней муссировалась в СМИ и соцсетях, однако официальное подтверждение появилось только после окончания парламентских выборов, состоявшихся в Чехии 8-9 октября.

На данный момент максимальное внимание к президенту вызвано, помимо всего прочего, тем, что он должен сформировать новое правительство республики по итогам выборов.