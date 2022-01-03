Президента Бразилии госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу, вероятно, это связано с кишечной непроходимостью. Это уже не первая госпитализация бразильского лидера по этой причине, сообщает агентство Франс Пресс.

Болсонару был экстренно госпитализирован сегодня утром, что прервало его отпуск на юге страны. Как сообщили в медучреждении, его состояние оценивается как стабильное.

«(У Президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение», — пиводит сообщение больницы РИА Новости.

Сам Болсонару написал в Twitter, что его может ожидать операция: «Мне сделают исследования для возможной операции непроходимости кишечника». По его словам, состояние начало ухудшаться после еды накануне.

Президент Бразилии страдает от проблем с кишечником с 2018 года. Тогда на него было совершено покушение: нападавший ударил его ножом во время предвыборного митинга, за месяц до старта голосования. В результате была повреждена брыжеечная артерия, которая отвечает за кровоснабжение кишечника.