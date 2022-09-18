Президента Армении обвинили в нарушении правил из-за фотографии с гробом Елизаветы II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался рядом с гробом королевы Великобритании Елизаветы II. Снимок он сделал во время церемонии в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив таким образом правила, установленные для публичного прощания с монархом, пишет The Sun.

В холл, где выставлен гроб королевы, Ваагн прошел вместе со своими помощниками, один из которых на свой телефон сфотографировал президента. Это первый подобный инцидент после объявления запрета на съемки в ходе прощания с британской королевой, пишет издание.

Гроб с телом королевы выставлен в Вестминстерском холле — это самый вместительный зал одноименного дворца. Людям, которые приходят на прощание с королевой, разрешено находиться на расстоянии нескольких метров от гроба.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она занимала престол более 70 лет.