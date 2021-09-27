Президент «Зенита-Казани»: Думаю, мы вернем былые победы

Президент волейбольного «Зенита-Казань» Рафкат Кантюков на сегодняшней презентации команды рассказал о целях и задачах на сезон, охарактеризовал новичков и пожалел, что на встрече не было многолетнего наставника казанцев Владимира Алекно.

«Сезон начинаем по-взрослому, наконец-то все игроки приехали. У нашего клуба есть все титулы, мало таких в мире волейбола. Жаль, что нет в зале Алекно, его большая заслуга в наших победах», — сказал президент клуба.

Кантюков рассказал, как быстро договорился о работе с Алексеем Вербовым, «одним махом»: «Вербов был одним из лучших в мире либеро, думаю, и тренером таким будет. Но это лишь предоплата. Надеюсь, громко хлопать ему будем в мае. Задача команды — выиграть чемпионат России, Кубок России, Кубок ЕКВ и вернуться в Лигу чемпионов».

Президент клуба поблагодарил за помощь «Газпром» и лично его президента Алексея Миллера. «Несмотря на тяжелые годы, „Газпром“ продолжает поддерживать нас. А мы исправно и вовремя выплачиваем игрокам по контрактам и налоги», — сказал он.

Кантюков напомнил, что волейбол игра командная: «Вот играл у нас кубинец Вильфредо Леон и все выиграл. Ушел от нас — мы ничего выиграть не можем и сам Леон нигде ничего не выиграл. Мы не чемпионы и Леон не чемпион. Думаю, что мы вернем былые победы и вновь станем лидером российского волейбола».