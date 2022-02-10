Президент Южной Кореи: Россия — наш партнер и товарищ на пути к миру в Евразии

Россия — это ключевой партнер в «новой северной политике» Южной Кореи, а также «товарищ» в предпринимаемых усилиях по процветанию и сохранению мира в Евразии. Таким мнением с иностранными агентствами поделился Президент страны Мун Чжэ Ин.

«Россия является ключевой страной-партнером в „новой северной политике“ Республики Корея и товарищем (в усилиях — ред.) по процветанию и миру в Евразии, — цитирует его РИА Новости. — Необходимо развивать отношения с Россией как со стратегическим партнером, которые стали более насыщенными в 2020 году ввиду 30-летия дипломатических отношений, а также продолжать укреплять обмены и стабильное сотрудничество».

Мун Чжэ Ин добавил, что перед Южной Кореей стоит задача повысить торговый оборот с Россией до 30 млрд долларов. Также планируется расширить количество взаимных поездок до 1 млн человек. Это в сумме, заметил южнокорейский лидер, позволит открыть новую «эпоху» в отношениях двух стран.

Затронув вопрос участия России в процессе денуклеаризации Корейского полуострова и многосторонних переговорах, Мун подчеркнул, что Южная Корея сотрудничает в этой области с США, Китаем, Россией, Японией и другими государствами. Усилия стран сосредоточены на возобновлении диалога КНДР с США.