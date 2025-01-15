Президент Южной Кореи назвал свой арест «добровольной явкой»

Впервые в истории Южной Кореи следователи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля. Ему предъявлено обвинение в мятеже, пишет РИА Новости.

Сам президент охарактеризовал свой арест как «добровольную явку» для допроса, чтобы избежать «кровопролития», и выразил сомнение в законности проводимого расследования. Президент отметил, что решил прийти на допрос после того, как увидел, как полиция и следователи «вторгались» на охраняемую территорию.

«Чтобы предотвратить нежелательные кровопролитные события, я принял решение явиться в прокуратуру, несмотря на незаконность этих действий», – передает его слова РИА Новости.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что это не означает, что он признает законность расследования против себя. «Как президент, обязанный защищать конституцию и правовую систему Республики Корея, мое согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательные кровопролитные события», – заявил он.

По информации, охрана не стала активно противостоять исполнению ордера. Переговоры с представителями президента проводились на этапе, когда следователи вошли в резиденцию. Адвокат Юн Сок Ёля сообщил, что президент готов явиться на допрос, чтобы избежать столкновений. Однако Управление заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки и будет исполнять ордер.