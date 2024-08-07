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Президент ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Казань на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года.
Как рассказал официальный представитель администрации главы государства Винсент Магвенья, власти ЮАР остались довольны той работой, которую проделала РФ, чтобы укрепить сотрудничество между странами - членами объединения, пишет РИА «Новости».
Спикер добавил, что расширение числа участников БРИКС создает новые возможности, но и потребует больших усилий по координации общей работы объединения. Отдельное внимание уделят вопросу укрепления позиций нацвалют стран БРИКС.
На данный момент в БРИКС обсуждают тему создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Она поможет в организации взаимных расчетов и укреплении мировых позиций валют стран объединения.
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