news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 7 августа 2024 19:53

Президент ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС

Скопировать ссылку
Президент ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС
Сирил Рамафоса
Фото: kremlin.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Казань на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года.

Как рассказал официальный представитель администрации главы государства Винсент Магвенья, власти ЮАР остались довольны той работой, которую проделала РФ, чтобы укрепить сотрудничество между странами - членами объединения, пишет РИА «Новости».

Спикер добавил, что расширение числа участников БРИКС создает новые возможности, но и потребует больших усилий по координации общей работы объединения. Отдельное внимание уделят вопросу укрепления позиций нацвалют стран БРИКС.

На данный момент в БРИКС обсуждают тему создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Она поможет в организации взаимных расчетов и укреплении мировых позиций валют стран объединения.

#саммит БРИКС #БРИКС #юар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400