Президент ЮАР приедет в Казань на саммит БРИКС

Сирил Рамафоса

Фото: kremlin.ru

Президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Казань на саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года.

Как рассказал официальный представитель администрации главы государства Винсент Магвенья, власти ЮАР остались довольны той работой, которую проделала РФ, чтобы укрепить сотрудничество между странами - членами объединения, пишет РИА «Новости».

Спикер добавил, что расширение числа участников БРИКС создает новые возможности, но и потребует больших усилий по координации общей работы объединения. Отдельное внимание уделят вопросу укрепления позиций нацвалют стран БРИКС.

На данный момент в БРИКС обсуждают тему создания многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge. Она поможет в организации взаимных расчетов и укреплении мировых позиций валют стран объединения.