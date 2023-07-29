Президент ЮАР назвал Путина трудолюбивым человеком, готовым работать с самого утра

Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза назвал Владимира Путина трудолюбивым человеком, который готов работать с самого раннего утра. Сегодня в Константиновском дворце состоялась встреча лидеров двух стран, передает пресс-служба Кремля.

«Вчера мы закончили довольно поздно. Вы – трудолюбивый человек и готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером, как Вы, потому что я тоже трудолюбивый человек», – отметил гость.

Сирил Рамафоза поблагодарил Владимира Путина за то, что он приветствует делегацию его страны, и за прекрасную организацию саммита «Россия – Африка». Он посчитал, что созданная по результатам события декларация была отлично согласована и хорошо сформулирована, она может продвинуть отношения между Россией и Африкой.

В начале переговоров Владимир Путин отметил, что товарооборот ЮАР и РФ в 2022 году продемонстрировал хороший рост – 16,4%.

«Мне кажется, абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов – в принципе, показатель уже достойный», – подчеркнул он.