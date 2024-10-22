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Президент ЮАР: Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом
Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, назвал Россию ценным союзником и другом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.
«Для меня действительно очень отрадно быть здесь в России я хотел бы вас поздравить с организацией этого саммита. Вы приняли эстафету после нас. Мы в ЮАР сделали все возможное, чтобы вы смогли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. И мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию», - заявил глава ЮАР.
Он отметил, что в рамках саммита предстоит рассмотреть вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. «Я говорю о всех событиях в мире, но также вопросах, которые касаются торговли, мира, безопасности и торгового оборота», - пояснил Рамафоса.
Он также добавил, что расскажет о процессе управления республикой и межпартийном взаимодействии.
«Мы стараемся объединить страну и стабилизировать политическую ситуацию в ней, и мы очень рады, что получаем вашу поддержку во всех отношениях. Таким образом, мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Большое спасибо за то, что нас принимаете», - заключил глава ЮАР.
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