Президент Хорватии признал, что США и НАТО воюют с Россией руками украинцев

США и НАТО ведут прокси-войну против России, заметил Президент Хорватии Зоран Миланович. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер государства добавил, что не видит конечной цели, на которую направлены антироссийские санкции.

«План не может быть в том, чтобы убрать [Президента России Владимира] Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьемся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — поинтересовался Миланович.

Ранее хорватский лидер выступил против подготовки бойцов ВСУ, назвав это опасностью для своей страны.