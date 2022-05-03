Президент Хорватии намерен наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Хорватии Зоран Миланович планирует использовать право вето во время саммита НАТО, чтобы заблокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом со ссылкой на хорватского лидера сообщает ТАСС.
«Я, как Президент страны, представляющий Хорватию на саммите НАТО, наложу вето на приглашение, если это будет на таком уровне», — заявил Миланович.
Тем не менее он не уверен в том, повлияет ли его решение на ситуацию, если приглашение Финляндии и Швеции направят на более низком политическом уровне.
Сообщается, что саммит НАТО состоится в конце июня в Мадриде.