news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника 15 февраля 2023 23:17

Президент Всемирного банка решил покинуть свой пост

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что покинет свой пост к 30 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем 4 лет работы», – сказано в письменном заявлении пресс-службы ВБ.

autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное