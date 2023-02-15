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Президент Всемирного банка решил покинуть свой пост
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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что покинет свой пост к 30 июня. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент ВБ Дэвид Мэлпас проинформировал сегодня совет директоров о намерении покинуть свой пост к концу финансового года ВБ, который завершится 30 июня, после более чем 4 лет работы», – сказано в письменном заявлении пресс-службы ВБ.
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