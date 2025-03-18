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Общество 18 марта 2025 15:51

Президент Владимир Путин назначил четырех новых судей в Татарстане

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Президент Владимир Путин произвел назначения в судейском корпусе Татарстана. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Заместителем председателя Кировского районного суда Казани назначена Диляра Саматова, срок ее полномочий составит шесть лет.

Кроме того, в состав Верховного суда Татарстана вошли два новых судьи – Лилия Галиуллина и Сергей Каменов. Помимо этого, Владислав Кудрявцев займет должность судьи Агрызского районного суда Республики Татарстан. Срок полномочий для этих трех судей не установлен.

#назначение судьи
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